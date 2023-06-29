Психиатр объяснил, зачем нужны сексологи в поликлиниках Психиатр Теслер: сексологи в поликлиниках помогут научиться выстраивать социальные связи

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Сексологи в поликлиниках помогут россиянам, у которых есть хронические психические заболевания, научиться выстраивать социальные связи, пояснил академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер. Психиатр в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что людям с такими проблемами сложно найти даже простые контакты с людьми, в связи с чем у них есть трудности в сексе.

Есть проблема у пациентов, которые наблюдаются, которые страдают хроническими психическими заболеваниями, у всех этих людей есть проблемы в сексе, поскольку у них нарушены социальные связи, им очень сложно найти даже простые контакты с людьми, — пояснил специалист.

По словам Теслера, с проблемами в сексуальной жизни также сталкиваются люди, страдающие неврозами. Он пояснил, что в таких случаях происходят нарушения. По его мнению, штатные сексологи владеют данной темой и смогут помочь человеку психотерапевтическими методами.

С 1 июля 2023 года в государственных поликлиниках появятся кабинеты сексологов, психиатров, а также специалисты паллиативной помощи, которые займутся психологической поддержкой больных. Психиатр Игорь Лазарев заявил, что такая инициатива станет прорывом, так как до этого подобные проблемы оставались табуированной темой.