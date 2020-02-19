https://static.news.ru/photo/41a22038-587a-11ea-9d54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Случаи проявления агрессии у современных подростков нужно разбирать с помощью полиции и медиков. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин. По его словам, причины такого поведения могут быть самыми разными: от условий жизни до склада личности.

У разных детей, попавших в тяжёлую ситуацию, разные причины. Многие захотят ответить, что это месть за унижение и обиды. Но не все. Да, тех, кого оскорбляют и травят, много больше, чем тех, которые берут в руки оружие и начинают стрелять. Последней каплей может стать всё что угодно, — отметил специалист в беседе с НСН.

По его словам, в один момент такие подростки понимают, что их жизнь и жизнь окружающих «не стоят ломаного гроша». И чтобы напомнить о себе, им хочется «громко хлопнуть дверью». Тогда они берутся за оружие.

Ранее 26 февраля ФСБ задержала двух подростков, которые планировали нападение на школу в Саратове. В общей сложности ребята собирались убить примерно 40 человек.

Аналогичный теракт хотели совершить школьники в Керчи. Их задержали 17 февраля. По данным силовиков, они являются последователями Владислава Рослякова, который в 2018 году расстрелял 20 человек в Керченском политехническом колледже и покончил с собой, писал NEWS.ru.