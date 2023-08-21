Женщины прекрасно чувствуют себя с оружием в руках и по степени агрессивности сильно превосходят мужчин, заявил NEWS.ru психиатр Александр Федорович, объясняя, почему в рядах ВСУ все больше снайперш. Он добавил, что также, скорее всего, на Украине стало напряженно с мужчинами.

Это же традиция такая, насчитывающая не одно столетие. Есть и мужчины-снайперы, и женщины-снайперы. Женщины прекрасно чувствуют себя с оружием в руках и по степени агрессивности они сильно превосходят мужчин. В Первую мировую, в Гражданскую [войну в России] были женские батальоны, в том числе карательные. Никаких новаций, ничего удивительного. Они ничем не отличаются [от мужчин], кроме возможности рожать детей, — сообщил врач.