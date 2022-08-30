Психиатр дал оценку действиям переименовавшимся в Джоли и Деппа россиянам Психиатр Федорович назвал свадьбу российских Джоли и Деппа попыткой привлечь внимание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение двух жителей Санкт-Петербурга — 34-летнего Игоря Ректора и 27-летней Екатерина Кирпичникова — сменить имена на Джонни Евгеньевич Депп и Анджелина Алексеевна Джоли соответственно является пиаром, рассказал NEWS.ru психиатр Александр Федорович. Эксперт отметил, что попытка молодых привлечь к себе и к своей свадьбе внимание сработала, так как их обсуждают СМИ.

Я бы не сказал, что это экзотика. Экзотика — это если бы он сказал, что он Человек-Кот, а она — Человек-Щенок, и они объединяются. Речь идет о современных реалиях: самое главное — привлечь внимание, чем они и занимаются, а не потому, что он хочет стать клоном Деппа, а она клоном Джоли. И общая тенденция такова — уронить своего чувака в ванну с сухим льдом, все отснять на камеру, а потом провести репортаж из морга на вскрытии ради лайков и подписчиков, — подчеркнул Федорович.

Собеседник отметил, что в подобных случаях речь идет не о комплексах людей, а про определенные характерологические черты — кто-то себе это позволяет, а кто-то — нет. Психиатр добавил, что люди меняют имя, так как верят в теории о влиянии имени на судьбу.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербурге россиянин, сменивший имя на Джонни Депп, решил жениться на петербургской Анджелине Джоли, которая также взяла имя американской кинозвезды. Дизайнер Игорь Ректор стал Деппом Джонни Евгеньевичем, а его избранница, 27-летний психолог Екатерина Кирпичникова, — Джоли Анджелиной Алексеевной. Молодые люди познакомились на тренинге личностного роста. Через четыре года отношений мужчина сделал предложение Кирпичниковой на Дворцовой площади.