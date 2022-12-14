Психиатр объяснил необходимость запрета любого суррогатного материнства Психиатр Федорович призвал запретить суррогатное материнство из-за серьезных последствий для рожениц

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Психиатр Александр Федорович в разговоре с NEWS.ru объяснил необходимость запретить суррогатное материнство тем, что оно чревато серьезными последствиями для роженицы. По словам врача, ЭКО только кажется положительным механизмом — на самом деле процедура не просто вызывает депрессию, а становится «тяжелым стрессогенном фактором».

Это только кажется: «А, ЭКО, а, суррогатное материнство, как это здорово, что у людей есть возможность завести детей». Это страшные вещи, в высшей степени разрушительный механизм. Депрессия — ерунда. Речь идет о тяжелом стрессогенном факторе. Депрессией дураков пугают: «Ах, у меня депрессия, не пойду на сессию». Нужно запретить в принципе этот механизм, — возмутился Федорович.

По словам психиатра, для любой матери рождение ребенка сопряжено с целым спектром переживаний, в том числе и физическим, потому что это серьезная гормональная перестройка, которая касается всего организма. Федорович отметил, что тело готовится к «очень серьезному мероприятию».

Кроме того, на женщину влияет и сама по себе разлука — она происходит сразу после рождения младенца. По словам Федоровича, родители обычно редко берут кормилиц.

Для матери нагрузка очень и очень серьезная. Это ее ребенок. Клетки не ее, но ребенок-то ее, она его вынашивает, срастается с ним, — пояснил психиатр.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о запрете услуг суррогатных матерей-россиянок для иностранцев. Кроме того, ограничение будет касаться и одиноких мужчин — на женщин-гражданок РФ оно не распространится, если девушки не могут по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно