Психиатр объяснил, как распознать психолога-дилетанта Психиатр Шмилович: психолог-дилетант может вмешиваться в личное пространство пациента

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Обезопасить себя от неквалифицированного специалиста в области психологии и психотерапии сразу же часто невозможно — его некомпетентность обычно выявляется на сеансе, рассказал в интервью «МК в Мурманске» психиатр Андрей Шмилович. По его словам, дилетант может использовать практики, в которых будет прослеживаться нечто непрофессиональное. Эксперт также добавил, что такие врачи могут становиться «советчиками» и напрямую вмешиваться в личное пространство пациента, говоря ему, что делать в тех или иных ситуациях.

С моей точки зрения, профессиональный психолог не должен становиться советчиком — человеком, который напрямую вмешивается в личное пространство и говорит, что делать в одной ситуации, что делать в другой. Что правильно, что неправильно, — пояснил психиатр.

Шмилович рассказал, что психологическая терапия или психологическое консультирование не лицензированы, и это продолжится, пока в Госдуме не примут законопроект, который допустит к ведению практики лишь психологов с профильным образованием. На данный момент, по словам специалиста, психотерапевтам не требуются специальные разрешительные документы. Шмилович уточнил, что к таким врачам могут попасть пациенты с серьезными обострениями и тяжелыми побочными эффектами — в таком случае их непрофессионализм может привести к серьезным последствиям.

Заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов ранее призвал «зачистить» рынок профессиональных психологов от непрофессионалов, которые «возомнили себя» специалистами в этой сфере. По его мнению, неправильное лечение и неквалифицированные советы таких психологов могут довести людей до самоубийств.