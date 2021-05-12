«Он потерял связь с реальностью»: психиатр — о казанском стрелке

https://static.news.ru/photo/8d0fbd08-b3bb-11eb-96eb-96000091f725_660.jpg Ильназ Галявиев Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Казанский стрелок Ильназ Галявиев находится в состоянии острого психоза, у него утрачена связь с реальностью. В таком состоянии с ним невозможно проводить адекватные следственные действия. Об этом телеканалу «Звезда» заявил психиатр Игорь Лазарев.

Сначала нужно убрать психоз специальным лечением, потом судебно-психиатрическая экспертиза. У него потеряна связь с реальностью, он живёт в своём мире, и относиться как к обычному, нормальному человеку к нему невозможно, — отметил специалист.

Эксперт добавил, что острый психоз проявляется при различных психических заболеваниях. Наиболее часто это происходит при шизофрении. Кроме того, подобное состояние возможно и в случаях органического поражения мозга, в частности при опухолях. Связь в каждом конкретном случае устанавливается путём проведения экспертизы.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве дух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.