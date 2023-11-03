Психиатр назвала эффективный метод борьбы со стрессом Психиатр Баева: справиться со стрессом помогают домашние животные

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Домашние животные сильно влияют на психоэмоциональное состояние человека, рассказала в беседе с aif.ru психиатр, психотерапевт, ученый секретарь Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава РФ Алана Баева. По ее словам, присутствие питомцев в доме помогает хозяину справиться со стрессом.

Как рассказала специалист, домашнее животное способно показать сопереживание, нежность, безусловную любовь и преданность к своему хозяину. В результате у человека повышается выработка гормонов радости, появляется ощущение значимости и ценности, а за счет осознания безусловной любви к себе он начинает управлять тревожностью.

Кроме того, по словам психиатра, содержание животных требует соблюдения определенного режима дня, в том числе прогулок на улице. Это помогает более экологично распоряжаться своим временем и организовать жизнь. Как отметила эксперт, присутствие в доме кошки повышает у хозяина выработку гормона удовольствия, собака наполнит человека чувством собственной ценности и безусловной любви, хамелеон уменьшит тревогу, а канарейка просто повысит настроение.

Ранее дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал, что кошки несут пользу людям, «облегчая духовные вирусы». Артист рассказал, что мурчание этих животных происходит на частоте, которая позитивно влияет на людей, успокаивает и снимает стресс.