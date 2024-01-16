Психиатр назвал возраст, в котором человеческая психика наиболее уязвима Психиатр Гилев: тяжелые проблемы с психикой возникают в молодом возрасте

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Наиболее тяжелые проблемы с психикой, в том числе такие заболевания, как шизофрения и биполярное аффективное расстройство, проявляются в молодом возрасте до 30 лет, рассказал в беседе с KP.RU врач-психиатр, эксперт по доказательной медицине Артем Гилев. По его словам, после 40 лет первичный диагноз «шизофрения» практически не ставится.

Пик выявляемости наиболее серьезных психических заболеваний действительно приходится на 16–17 или 25–30 лет. Это объясняется и генетикой, и особенностями механизма развития таких болезней, — объяснил специалист.

При этом, как отметил врач, депрессивные и тревожные расстройства не имеют прямой связи с возрастом. В их наличии основную роль играют такие факторы, как внешние условия, стрессы и генетическая предрасположенность. И если в пожилом возрасте увеличивается риск возникновения нейродегенеративных заболеваний — болезней Альцгеймера, Паркинсона, сосудистой деменции, — то устойчивость к депрессии и тревожности во многом зависит от количества стрессов, перенесенных человеком в течение жизни. И чем их больше, тем хуже прогноз, так как в этом случае действует принцип накопления и перехода количества в качество, а привыкание и адаптация невозможны.

По словам психиатра, пожилой человек с «хорошей» генетикой, у которого в жизни было меньше травмирующих обстоятельств, вполне способен оказаться более устойчивым психически по сравнению с 30-летним со сложной судьбой.

Ранее СМИ рассказывали, что мать троих детей после курсов личностного роста в Московском тренинговом центре на шесть лет слегла в психиатрическую больницу. При этом она потеряла две квартиры и офис на севере столицы. Изначально женщина впала в депрессию после выкидыша.