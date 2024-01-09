Психиатр назвал признаки корыстной женской дружбы Психиатр Вилков: отказы помочь могут указывать на корыстность женской дружбы

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На корыстность женской дружбы могут указывать отказы подруги помочь или поддержать в тяжелых ситуациях, предупредил психиатр Алексей Вилков. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметил, что также о корысти могут говорить нежелание учитывать мнение второго человека и встречи только по значимым датам.

Если предполагаемая подруга встречается с вами только по значимым датам или тогда, когда ей удобно, <...> это может говорить о том, что дружба между женщинами неискренняя. Случаи, когда вам необходима помощь, а подруга не старается выслушать вас и дать хороший совет, тоже могут намекать, что отношения с таким человеком основаны на корысти, — пояснил психиатр.

Стоит обратить внимание и на попытки подруги переложить ответственность за свои рабочие или учебные задачи. По словам Вилкова, при наличии признаков скрытой зависти лучше минимизировать общение и отказаться от встреч и прогулок или полностью оборвать все связи с человеком. Он добавил, что самая крепкая женская дружба складывается между одноклассницами или однокурсницами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее объявила одиночество «глобальной проблемой общественного здравоохранения». В ВОЗ утверждают, что негативное воздействие одиночества на здоровье человека сопоставимо с выкуриванием 15 сигарет ежедневно.