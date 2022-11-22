Психиатр назвал причины нападений экоактивистов на шедевры искусства Психиатр Каторгин объяснил нападения на шедевры искусства психическими отклонениями

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Полиция Нидерландов задержала трех активистов, пытавшихся испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой. Октябрь 2022 года

Экологические активисты, которые нападают на шедевры искусства, являются психически нездоровыми людьми, которые хотят прославиться, рассказал журналу «Компания» психиатр-нарколог Владимир Каторгин. По его словам, вандалы выбирают полотна великих художников для того, чтобы приобщиться к ним. Врач отметил, что здоровый человек не стал бы поступать таким образом. Триггером к вандализму может стать депрессия, острое психотическое состояние или синдром Стендаля — феномен, при котором человек испытывает яркую реакцию на произведение искусства.

Вандализм —это не просто хулиганство, это нечто большее. <...> В такое непростое время у людей с нездоровой психикой прорываются генетически обусловленные расстройства: у кого-то это синдром Стендаля или депрессия, а у кого-то — острое психотическое состояние, — заявил Каторгин.

Искусствовед Михаил Каменский считает, что вандализм в отношении шедевров искусства политические группы и экоактивисты могут мотивировать несогласием с какими-то социальными аспектами. Однако психолог Кружкова полагает, что таким образом они пытаются самореализоваться. Она подтвердила слова Каторгина и заявила, что людей с какими-то социальными аспектами привлекает возможность стать известными таким простым путем.

Нет, их не пугает тюрьма и штраф. Они готовы нести такие потери, потому что им важно, чтобы их заметили. Чем более заметный шедевр, тем больше внимания его повреждение привлечет к себе, — убеждена Кружкова.

Эколог Георгий Каваносян предположил, что подобные акции могли быть направлены на дискредитацию экологического сообщества. По его мнению, они не привлекают внимание к экологии, а лишь портят ее имидж. При этом аналитик Светлана Бик добавила, что действия экоактивистов — «это серия постановочных акций, направленная, возможно, на увеличение влияния главы их организации». Искусствовед Михаил Миндлин заключил, что для сохранения полотен от вандалов в музеях нужно усилить охрану, видеонаблюдение и проверки на входе. По его мнению, проверки по жесткости должны быть на уровне досмотра в аэропортах.

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев ранее обратился к Союзу журналистов с призывом не распространять информацию о порочащих эковолонтеров акциях, наподобие тех, что делают активисты Just Stop Oil. Они портят картины лишь для того, чтобы «поймать хайп», а не помочь экологии, считает эксперт. Он уточнил, что российским СМИ следует обратить больше внимания на деятельность тех эковолонтеров, которые действительно пытаются принести пользу окружающей среде.