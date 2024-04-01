Психиатр назвал факторы, которые влияют на появление аутизма у ребенка Психиатр Пискунов: городская жизнь может влиять на появление аутизма у ребенка

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Согласно некоторым исследованиям, индустриализация места жительства влияет на возникновение аутизма у ребенка, рассказал детский психиатр Максим Пискунов в подкасте «Надо разобраться» от NEWS.ru. По его словам, сложно говорить о какой-либо конкретике в этом плане, однако этот фактор может рассматриваться как один из возможных.

Пишут, что индустриализация места жительства является одним из факторов риска развития расстройства аутистического спектра. <...> Это шум, экология, пластификаторы в воздухе и питание, но пока нет никакой конкретики, — рассказал Пискунов.

Помимо прочего, влиять на возникновение аутизма у ребенка может возраст отца. Так, если мужчине было больше 40 лет на момент зачатия, то риск этого расстройства, как и других генетических патологий, повышается, добавил эксперт.

Ученые из Австрии и США ранее пришли к подобному выводу после того, как выявили взаимосвязь между возрастом отца на момент рождения ребенка и риском развития определенных заболеваний у детей. Речь идет о таких болезнях, как шизофрения, аутизм и синдром Аперта. При этом ученые подчеркивают, что связь между возрастом и заболеваниями достаточно сложна.