Психиатр-нарколог Василий Шуров посчитал разумным возвращение курительных зон в аэропорты. Он пояснил, что не нужно издеваться над курильщиками, ведь курение — это серьёзная зависимость. Об этом
Я к этому нормально отношусь, потому что это очень серьёзная зависимость. Иногда люди в аэропорту ждут очень долго, они становятся агрессивными, курят в один затяг в туалетах. Зачем так издеваться? — привели слова Василия Шурова «Невские новости».
Он добавил, что оборудованные вытяжками курительные зоны не принесут дискомфорта другим пассажирам.
Нужно сделать побольше курилок, потому что люди там, в аэропортах, с ума сходят, особенно когда на сутки рейс задерживают, и люди спят на чемоданах, а это единственный допинг, чтобы нервы успокоить. Поэтому я только за. Это разумно, — процитировало врача издание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Госдума в третьем и окончательном чтении поддержала закон о возврате курилок в аэропорты.
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