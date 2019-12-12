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Президент России Владимир Путин утвердил указ о присвоении внеочередных званий сотрудникам Следственного комитета России. В список попали следователи, которые работали по уголовным делам Абызова, Серебренникова и Черкалина. Всего на официальном интернет-портале правовой информации отмечены 14 человек.

Президент России Владимир Путин утвердил указ о присвоении внеочередных званий сотрудникам Следственного комитета России. В список попали следователи, которые работали по уголовным делам Абызова, Серебренникова и Черкалина. Всего на официальном...