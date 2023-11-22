Психиатр допустила попытку ангарского маньяка сбежать из тюрьмы Психиатр Соловьева: в период обострения ангарский маньяк может попытаться бежать

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Попков

Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, убивший более 80 человек, действует во время обострений своего психического состояния и может попытаться сбежать из тюрьмы, рассказала в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-психиатр Надежда Соловьева. Она пояснила, что ряд экспертов диагностировали у Попкова гомицидоманию — непреодолимое влечение к убийствам. Тем не менее мужчина был признан вменяемым.

Человек получает патологическое удовольствие и имеет болезненное влечение к убийствам. Обычно расстройство рассматривается в рамках парафилий — половых извращений. Пациент действует в периоды обострений, — подчеркнула специалист.

По ее мнению, ангарский маньяк, находясь в фазе обострения, может предпринять попытку побега, и, чтобы избежать инцидентов, врачам в местах заключения необходимо использовать соответствующие препараты.

Ранее стало известно, что Попков получил к двум пожизненным срокам еще 10 лет колонии в рамках нового дела о трех убийствах. Кроме того, по данным источников некоторых СМИ, его заподозрили в причастности еще к 50 убийствам. Все преступления были совершены в Дальневосточном федеральном округе, на территории от Владивостока до Улан-Удэ.