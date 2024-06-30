Прысните это — и тля уйдет из огорода навсегда: эффективный способ борьбы

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Тля — один из самых неприятных паразитов в огороде, который портит весь урожай. Однако есть способ всего за раз избавиться от этого вредителя. Вот рецепт уксусного спрея.

Вам понадобятся вода, 70% уксус (или обычный 9%), моющее средство для посуды или жидкое хозяйственное мыло. На литр воды добавьте ложку 70% уксуса или восемь ложек 9% уксуса. Туда же влейте пять столовых ложек моющего средства. Все ингредиенты смешайте и перелейте в опрыскиватель.

Используйте садовый опрыскиватель для обработки внутренней стороны листьев там, где обычно скапливается тля. Опрыскивать можно и с помощью комнатного пульверизатора, но нужно это делать более тщательно, передает Telegram-канал «Моя дача».

Ранее опытные дачники поделились методами борьбы с улитками и слизнями. Это очень прожорливые моллюски, которые могут испортить весь урожай. Особенно много их становится в дождливую погоду.

До этого сообщалось, что клещей на дачном участке можно обнаружить с помощью белой ткани или специальных ловушек. Также стоит внимательно осматривать домашних животных, если они есть.