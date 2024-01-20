«Врачи отговаривают»: биолог раскрыла, к чему призывают родителей в России Биолог Обласова: детей в России не вакцинируют из-за прыща или болеющих питомцев

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Рост заболеваемости корью и коклюшем среди детей происходит из-за неосведомленности родителей и медперсонала, считает биолог и руководитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. Она упомянула случаи из своей практики, когда ребенку не ставили прививку из-за вскочившего на щеке прыща или кашля у кошки. Кроме того, родителей зачастую отговаривают от вакцинации в самих больницах.

В результате ежедневно дети и взрослые остаются без прививок из-за прыща на щеке или кашля у кота (про кота не шутка). Медсестра может оспорить назначения врача, отказаться делать несколько вакцин за один раз, а маме ребенка наговорить, что та пытается ребенка отравить, раз его прививает, — сказала она.

Эксперт обратила внимание, что у некоторых врачей неправильные знания о том, кому можно ставить прививки, а кому противопоказано. Она привела в пример беременных, которым говорят не вакцинироваться от гриппа и коклюша, в то время как если бы это было сделано, то удалось бы спасти многих младенцев.

Выходом из ситуации Обласова видит повышение уровня образования медиков. Она отметила, что в настоящее время во многих медвузах работают преподаватели — противники вакцинации, а руководство закрывает на это глаза, и в итоге студенты получают искаженные знания. Биолог считает, что для наведения порядка нужно привлечь надзорные ведомства в рамках их полномочий.

Член Совета Федерации заслуженный врач-педиатр Владимир Круглый также считает, что серьезный рост числа больных коклюшем в России связан с позицией антиваксеров, которые не желают прививаться. Он отметил, что тенденция отказа от вакцинации началась в период пандемии коронавируса.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, что все дети, пожилые люди, пациенты с бронхиальной астмой и неврологическими заболеваниями должны быть привиты от коклюша. По ее словам, в России есть вакцина, предназначенная как для детей, так и взрослых. Однако, как подчеркнула врач, сейчас вакцинация подростков и взрослых не включена в национальный календарь.