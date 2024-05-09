Прятки посла в Кремле, увольнение Гузеевой, SHAMAN и СВО: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Лариса Гузеева, Пьер Леви, SHAMAN (Ярослав Дронов)

Странное поведение французского посла Пьера Леви на инаугурации президента РФ Владимира Путина, призыв депутата Госдумы Виталия Милонова выгнать «дискредитировавшую себя» Ларису Гузееву из шоу «Давай поженимся!» и визит российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в московский клинический госпиталь, где проходят реабилитацию участники спецоперации, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Посол Франции и прятки в Кремле

Первым на странное поведение французского посла обратило внимание китайское издание Baijiahao. Там отметили, что дипломат, хоть и присутствовал на церемонии, вел себя крайне осторожно, а также пытался избегать появления в кадре телекамер. В китайских СМИ отметили, что поведение посла было как минимум странным для представителя «такой важной страны, как Франция».

«Такое поведение вызвало удивление, учитывая статус представителя такой важной страны, как Франция, который пытался оставаться незамеченным среди других гостей на торжественном событии», — пишут СМИ.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Чрезвычайный и полномочный посол Франции в РФ Пьер Леви и президент РФ Владимир Путин

Издание считает, что причиной произошедшего мог стать приказ правительства Франции. Леви мог просто получить инструкцию, в которой бы говорилось не привлекать лишнего внимания. Таким образом Париж хотел отправить представителя на инаугурацию и избежать негативной реакции немецких и американских партнеров, предположили авторы публикации.

Примечательно, что на инаугурации Путина отсутствовали другие иностранные послы. Так, диппредставитель США Линн Трейси покинула страну на время запланированной поездки. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что по этой причине ее не будет на инаугурации Путина.

Помощник президента Юрий Ушаков при этом отметил, что послы западных стран, которые отсутствовали на церемонии вступления в должность президента России, забыли цель своего нахождения в стране. По его словам, им также следовало бы напомнить, при ком они были аккредитованы.

Представитель МИД Мария Захарова при этом добавила, что отсутствие послов — вопрос не первой важности. Главное, что инаугурация стала праздником для российского народа, добавила она.

«Я вам скажу честно: первое — приглашения были направлены всем, мы этого не скрывали. Дипломатам и дружественных, и недружественных стран. Второе (тоже скажу абсолютно честно) — мы не следили за тем, кто пришел или не пришел. Возможно, у кого-то где-то такой учет имеется, но мы правда не следили», — заявила Захарова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Гузеева под угрозой увольнения

Депутат ГД Милонов посчитал, что телеведущую необходимо выгнать из шоу «Давай поженимся!». По его мнению, актриса относится к людям «по-свински» и обманывает их. Депутат считает, что на роль ведущей нужно поставить человека, который может сопереживать людям. Гузеева же себя полностью дискредитировала, добавил политик. По его словам, ей плевать на участников шоу, а работает она там из-за денег. На место актрисы он предложил юмориста Гарика Харламова.

«Сегодня за деньги она (Гузеева. — NEWS.ru) вас поженит, завтра разведет, а послезавтра похоронит. Ну нельзя же так по-свински к людям относиться. Люди ей верят, а обманывать наивных людей — это большая подлость. Надо выгнать ее из этого шоу («Давай поженимся!». — NEWS.ru) и взять нормального ведущего, который сопереживает людям. Попросим канал ее заменить, она себя полностью дискредитировала», — заявил Милонов.

Примечательно, что сама Гузеева до этого сдружилась с Харламовым. По словам свахи Розы Сябитовой, раньше артистка испытывала к комику искреннюю неприязнь из-за его постоянных насмешек над шоу «Давай поженимся!». Однако сейчас, как отмечает Сябитова, ее коллега по программе поменяла отношение к Харламову и даже пробовала найти недавно расставшемуся с женой юмористу новую невесту.

Помимо прочего, стало известно, что Гузеева вместе с дочерью Ольгой и мужем Игорем Бухаровым покинула Москву. Артистка поделилась кадрами из аэропорта, на которых можно увидеть членов семьи.

«Аэропорт, улетаю», — написала она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лариса Гузеева

SHAMAN и раненые бойцы СВО

Российский певец вместе с коллективом радиостанции «Калина Красная» порадовал бойцов спецоперации, которые находятся в московском госпитале на реабилитации. SHAMAN посетил больницу перед 9 Мая, чтобы поздравить солдат с наступающим праздником. Перед военнослужащими он исполнил свои хиты, после чего раздал автографы и сделал совместные фотографии. Артист добавил, что скоро россияне будут праздновать еще одну общую победу.

«Завтра мы будем отмечать День Победы. И я точно уверен в том, что очень скоро мы будем праздновать еще одну — нашу общую победу», — заявил певец.

Вместе с Дроновым бойцов навестил автор и исполнитель песен Константин Прохоров, который служит в 175-м отдельном разведбатальоне под позывным Кот. Также для военных со стихами выступил главный редактор «Калины Красной» Александр Карпенко.

В связи с наступлением Дня Победы SHAMAN также представил свою версию народной переработки стихотворения-песни унтер-офицера Невского пехотного полка Николая Веревкина «Под ракитою зеленой». Впервые текст композиции был опубликован газетой «Русский инвалид» 8 сентября 1831 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

В День Победы артист пообещал выступить в столичном Музее Победы на Поклонной горе. Дронов признался, что для него стало традицией отмечать праздники со сцены. 9 Мая не станет исключением, добавил он.

«Конечно же, на сцене. В этот раз выступление состоится в столичном Музее Победы на Поклонной горе. Представлю новую песню», — заявил артист.

Известно, что прадед певца, Михаил Сергеевич Селедкин, был участником Великой Отечественной войны. По словам Дронова, он прошел всю войну и защищал Ленинград во время блокады. О подвиге прадеда SHAMAN знает благодаря бабушке, которая часто рассказывала о герое их семьи.

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