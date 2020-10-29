Прямой рейс запущен из Новосибирска в Стамбул

https://static.news.ru/photo/72182944-19d9-11eb-b57d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yasin Akgul/dpa/Global Look Press

Жители Новосибирска смогут напрямую летать в Стамбул — между российским и турецким городом запустили прямой рейс.

По данным ОТР, рейс будет выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Время в пути будет составлять шесть часов.

Раньше, чтобы добраться до Стамбула жителям Новосибирска приходилось совершать пересадку в Москве. Билет эконом класса туда и обратно на прямой рейс, без пересадок, будет стоить 13 800 рублей.

Не нужно делать гигантские пересадки через Москву, поэтому это очень радостно. Надеемся, что все будет хорошо, — поделился житель Новосибирска Константин Кузьмин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что единственный оставшийся в эксплуатации авиалайнер Ту-154 завершил свой последний пассажирский перелёт. Финальный рейс последний самолёт в своей серии совершил из города Мирный в Новосибирск, на борту находились 140 пассажиров.



