Прямая линия с Путиным в 2023 году: когда будет, как и где задать вопрос Прием вопросов от граждан к прямой линии Путина начнется 1 декабря

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что президент России Владимир Путин подведет итоги года 14 декабря. Мероприятие будет представлять собой объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции. Что об этом нужно знать?

По словам Пескова, в студии будут присутствовать российские региональные и федеральные журналисты, а также их иностранные коллеги, которые аккредитованы и продолжают работу в Москве. Мероприятие не имеет точного хронометража, это всегда содержательное и продолжительное событие, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Кол-центр Народного фронта, который будет принимать вопросы к прямой линии с Путиным, начнет свою работу 1 декабря с 08:00 по московскому времени.

Все вопросы можно задать по бесплатному номеру 8-800-200-40-40, через SMS-сообщение на номер 0-40-40, форму на сайте «Москва — Путину», а также с помощью других обозначенных на сайте способов, в том числе через мобильное приложение для платформы Android, добавил Песков.

Какие темы могут быть затронуты в ходе прямой линии

«Проведение прямой линии и пресс-конференции главы государства в декабре окажет мобилизующий эффект для региональных администраций. В ходе мероприятия будут затронуты значимые социально-экономические и управленческие проблемы и упоминания случаев из значительного количества регионов страны, в том числе и недавно вошедших в состав России. Такая обширная повестка потребует от региональных администраций не только оперативных ответов о скором решении проблем, но и коррекции подходов, а также повышении общей эффективности госуправления», — написал Telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ».

Фото: kremlin.ru

Зачем нужна прямая линия с президентом

Прямая линия с президентом России — ежегодное мероприятие, в ходе которого российский лидер отвечает на актуальные вопросы граждан страны. В рамках мероприятия любой желающий из РФ, ближнего и дальнего зарубежья может отправить свои вопросы в специальный центр обработки сообщений через различные средства связи: с помощью телефона, СМС- и ММС-сообщения, интернет-сайт, мобильных приложения и социальные сети.

Всего через центр обработки сообщений проходит несколько миллионов вопросов. Прямая линия с Владимиром Путиным является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Когда в последний раз был прямая линия с Путиным

Последний раз мероприятие (19-е по счету) прошло 30 июня 2021 года. Оно продлилось 3 часа 44 минуты. По данным Mediascope, эту прямую линию с Владимиром Путиным посмотрели более 6,3 млн россиян. При этом в 2019 году аудитория передачи составила 5 млн 336 тыс. человек.

Основными темами программы стали вакцинация и борьба с COVID-19, передача власти и рост цен. Владимир Путин ответил на 70 обращений из 2,2 млн вопросов. По итогам прямой линии президент дал правительству ряд поручений, в частности касающихся детских выплат, кредитования малого и среднего бизнеса, газификации частных хозяйств.

В 2022 году прямая линия с Владимиром Путины не проводилась.

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