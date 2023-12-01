«Прямая дорога в ад»: Корчевников о легализации эзотерики на Украине Корчевников назвал узаконивание эзотерики на Украине «наступившим адом»

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Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников в своем Telegram-канале назвал «наступившим адом» и «страшным сатанинским планом» легализацию эзотерики на Украине. Так телеведущий отреагировал на предложение Верховной рады узаконить сферу гаданий. Корчевников отметил, что эзотерика — это «прямое общение с демонами и присяга им», а подобные законы — эксперимент по «расчеловечиванию народа».

Эзотерика — это прямое общение с демонами и присяга им. А чтобы дьяволу присягнул целый народ, над ним надо было поработать и расчеловечить его. И весь жуткий эксперимент по оскотиниванию украинского народа, все эти бесполые переодетые в бабу больные мужики [...], законы о легализации наркотиков и декриминализации порнографии, десятилетиями впрыскиваемая ненависть, ложь о своей истории и о русских параллельно с кощунственными плясками в храмах, продажей святынь — все это прямая дорога в ад, — заявил Корчевников.

Телеведущий отметил, что в России тоже существуют академии магии и программа «Битва экстрасенсов», но у нас с «бесовской ложью магов» пробуют бороться. Он также предположил, что «бесы существуют», и назвал их «падшими ангелами, восставшими против Бога».

И слава Богу, не нашлось депутата в нашем парламенте, который бы подумал о том, чтоб урегулировать этот черный рынок и так втолкнуть страну в контракт с адом. На Украине этот контракт уже заключен. И только наша «победная Пасха» разорвет его и вернет Богу его божий народ и намоленную его святыми землю, — заключил Корчевников.

Ранее он назвал сатанистами тех, кто выступает против передачи РПЦ иконы «Троица» и других святынь, хранящихся в музеях. По словам телеведущего, православные иконы и мощи должны быть в храмах. Корчевников подчеркнул, что «запирать мощи под стекло» — «хитрый западный вид гонений на православие».