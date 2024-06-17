«Прям страшная»: Хакамада показала себя после перенесенной операции Хакамада сделала операцию по замене хрусталиков в глазах

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Ирина Хакамада

Общественный и политический деятель, писательница Ирина Хакамада в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что недавно сделала операцию по замене обоих хрусталиков в глазах. После этого, по ее словам, она стала замечать недостатки собственной внешности и пыль в квартире. Хакамада подчеркнула, что раньше всегда делала макияж и носила очки, поэтому видеть свое лицо без них ей пока непривычно.

Я поменяла оба хрусталика. И сейчас ношу очки с простыми стеклами, я все вижу. Красить глаза еще нельзя, поэтому я понаставила звездочек [на лице], чтобы лучше выглядеть. Как поменялся мир? Природный мир стал еще более офигенным. Кто-то шутил, что теперь я всех насквозь вижу. Что касается меня лично, то смотрю в зеркало — прям страшная. Понимаете, прям страшная. Но я привыкну, — пообещала Хакамада.





В 2022 году Хакамада в интервью телеканалу RTVI оскорбила российских военнослужащих, негативно отозвавшись о частичной мобилизации. Отвечая на вопрос о том, что выбрать в сложившейся ситуации — «отдать долг Родине или спасти своего ребенка», политик заявила, что «мы Родине ничего не должны». Далее у нее поинтересовались, есть ли среди ее знакомых те, кто попал под частичную мобилизацию и отправился в зону боевых действий. Хакамада ответила отрицательно, указав, что люди из ее окружения «не идиоты».



Это высказывание Хакамады было воспринято общественностью и рядом СМИ как оскорбление российских военнослужащих. Активисты из организации «Армия защитников Отечества» попросили запретить мастер-классы Хакамады на территории России, направив соответствующее письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.