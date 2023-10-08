Прудникова записала видео после сообщений о ее похищении боевиками Прудникова опровергла ее похищение в Израиле боевиками ХАМАС

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Елизавета Прудникова, о похищении которой боевиками палестинского движения ХАМАС ранее было заявлено в израильских соцсетях, опубликовала видеозапись с опровержением этой информации. Девушка сообщила, что с ней все в порядке, она дома.

Друзья, я не знаю, что происходит. Я нахожусь дома, со мной все хорошо, я только проснулась, — сказала она.

По данным Telegram-канала Baza, пропавшую в Израиле девушку, которая была подписана как Прудниковой, зовут Карина Притика, она из португальского Лиссабона. Такая путаница с именами могла случиться из-за того, что Прудникова была указана в качестве контакта для связи, уточняет канал.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что среди похищенных боевиками ХАМАС есть две девушки с русскими фамилиями — Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Утверждалось, что они были среди посетителей фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким.

Позднее девушка по имени Елизавета вышла на связь и опровергла информацию о похищении. По ее словам, сама она фестиваль не посещала, но там находилась ее сестра, связь с которой пропала.

Сотрудники посольства РФ в Израиле также сообщили о проверке сведений о возможном похищении россиянок бойцами ХАМАС. Однако в консульский отдел посольства обращений со стороны родственников россиянок не поступало.