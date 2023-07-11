«Грызут все»: россиянам перечислили сложности содержания капибары Сотрудник зоопарка Келлер назвал капибару сложным в уходе экзотическим животным

Прошедший в Ленинградском зоопарке 10 июля День капибары собрал множество желающих посмотреть на этих экзотических грызунов, сообщает СМИ. Сотрудник отдела копытных и мелких животных Михаэль Келлер рассказал изданию, что содержать капибару дома — дело хлопотное и не всегда благодарное из-за их аппетита и длинных и острых зубов.

Прямого запрета на содержание таких животных нет, но это сложный в уходе экзотический грызун. <...> Это грызуны размером с крупную собаку весом в 50-70 кг, которым нужно постоянно что-то грызть, чтобы избежать проблем с зубами. Грызут они все, и отучить от этого не получится, — рассказал специалист.

Также, по его словам, капибары кусаются для самозащиты или для того, чтобы прервать контакт. При этом длина зубов у них — около 7,5 см, так что рана будет глубокая.

Эксперт также добавил, что в природе эти животные обитают вдоль рек, поэтому им нужен постоянный доступ к воде, где можно спокойно плавать и нырять, или бассейн с подогревом, а также большой уличный вольер с укрытием от дождя и ветра. Пища с человеческого стола им не подходит.

В день только одна особь может съесть три килограмма фруктов, салатов, овощей и веников, и съедает она это в любой сезон. Кроме того, нужны витамины и минералы, — рассказал сотрудник зоопарка.

Кроме того, если такой питомец захворает, у владельца возникнут сложности с поиском ветеринара, отметил Келлер.

Ранее российская телеведущая и зоозащитник Илона Броневицкая заявила, что хочет стать омбудсменом по животным, если появится такая должность. Она положительно оценила предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева создать такую должность и подчеркнула, что общероссийский защитник животных стране необходим.