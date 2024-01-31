Проживший четыре года за рубежом блогер Гордей дал совет россиянам Проживший четыре года в ФРГ блогер Гордей призвал россиян не эмигрировать

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Известный российский блогер Дмитрий Гордей, который прожил четыре года в Германии, призвал россиян не эмигрировать в другие страны. В своем видеоролике на YouTube-канале он предупредил, что любому человеку будет сложно обосноваться в чужой стране. Гордей подчеркнул, что ни один эмигрант не сможет на 100% почувствовать себя местным в другом государстве даже при отличном знании языка.

Другая причина — языковой барьер. Как вы бы ни знали язык, все равно по приезде у вас будут проблемы, — пояснил ютубер.

В своем видео, которое он снял во время отпуска в США, Гордей обратил внимание, что все чаще встречает эмигрировавших в другие страны россиян. Блогер рассказал, что мнение о лучшей жизни после переезда за рубеж зачастую бывает ошибочным. Он добавил, что в другой стране человек может столкнуться с непривычными ему законами и порядками.

Ранее блогер Амиран Сардаров, уехавший на ПМЖ в США и позднее вернувшийся обратно в Россию, рассказал, что ему там не понравилось. По его словам, находясь в США, он чувствовал себя одиноким, а климат Лос-Анджелеса оказался слишком знойным. Ютубер также указал на большие различия в менталитете жителей Штатов и России. Блогер добавил, что он «не понял Америку» и жить там на постоянной основе не собирается, однако не исключил, что как-нибудь приедет туда на отдых.