«Проявляют чувства более открыто»: россиянка об отношениях пар в Мексике

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Мексиканцы привыкли открыто проявлять чувства в отношениях, рассказала живущая сейчас в Мексике Алёна Каторгина из Новосибирска. Она уехала в небольшой портовый городок вместе с мужем канадцем Стивом и поделилась своими впечатлениями с «КП-Новосибирск».

В Мексике люди проявляют свои чувства более открыто. Особенно влюблённые. Смотришь на море, а в нём парочки 40 или 50 плюс за ручки держатся или целуются, обнимаются, — сказала Алёна.

Она добавила, что эталоном красоты для мексиканцев скорее всего являются темноволосые женщины с формами и тёмными глубокими глазами, они «расцветают на пляжах», носят откровенные купальники и большие солнцезащитные очки.

Мужчины же в основном подтянутые и стильно одетые, а многие худые, как «российские подростки». Они часто носят золотые цепи на шее и запястьях.

Ранее три сибирячки рассказали подробности о том, как местные отдыхают на нудистском пляже в Академгородке Новосибирска. По словам Ольги, такой отдых привлекает расслабленных и не беспокоящихся о своей внешности людей. 22-летняя Наталья рассказала, что только там и загорает, ей нравится делать это без одежды. А вот Ирине посещение нудистского пляжа не понравилось. Она упомянула мужчин с эрекцией, «каких-то голопопых людей» и задалась вопросом, что же творится в кустах.