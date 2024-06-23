«Проявление сатанизма»: Рогов высказался об ударе ВСУ по Севастополю Рогов назвал проявлением сатанизма удар ВСУ по Севастополю в День Святой Троицы

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ

Ракетный удар Украины по Севастополю следует считать не только военным преступлением, но и проявлением сатанизма, ведь он был нанесен в День Святой Троицы, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, трагическая ситуация показала, что СВО должна быть проведена до реализации поставленных целей.

Ракетный удар по Севастополю в светлый православный праздник Святой Троицы — это проявление сатанизма и военное преступление, — сказал он.

Согласно последним данным, 23 июня по Севастополю были выпущены пять ракет ATACMS американского производства. Четыре из них были перехвачены, а пятая, в которой была кассетная составляющая, взорвалась в воздухе над городом. Известно о 124 пострадавших, 27 из которых — дети.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на город погибло пять человек. По его словам, жертвами атаки стали трое детей и двое взрослых.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене всех культурных и массовых мероприятий. В городе объявлен день траура.