«Проявите некрофилические таланты»: Пригожин позвал Невзорова в «Вагнер» Пригожин пригласил Невзорова в ЧВК «Вагнер»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram опубликовала сообщение своего основателя Евгения Пригожина, в котором тот пригласил журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вступить в ряды бойцов ЧВК «Вагнер». Согласно его плану, Невзоров должен вернуться в Санкт-Петербург, сесть в тюрьму, а после отправиться добровольцем в зону СВО от ЧВК.

Мне кажется, если в ближайшее время Беглов не отрежет вам бизнес, который за 10 лет принес около 7 миллиардов рублей, то лучше вернуться в Россию и получить эти восемь лет (колонии. — NEWS.ru). Пойти в колонию строгого режима для первоходов, спокойно посидеть под Питером <...> до тех пор, пока я вас не заберу. А после этого, записавшись добровольцем на СВО, с оружием в руках пойти на Бахмут. Конечно, есть шанс погибнуть, но в этой ситуации вы будете находиться рядом с черепами и другими атрибутами, о которых вы любите говорить, вечно. И проявите свои некрофилические таланты полностью, — говорится в сообщении.

1 февраля Басманный районный суд Москвы приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы заочно по делу о фейках о Вооруженных силах России. Прокурор требовал для журналиста девять лет колонии. Невзоров находится за пределами России.

В марте 2022 года СК России возбудил в отношении Невзорова уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ по факту распространения фейков о Вооруженных силах РФ. Позднее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках еще одного уголовного дела поручил проанализировать высказывания журналиста, связанные со спецоперацией РФ на Украине.

22 апреля Министерство юстиции России внесло Невзорова в реестр СМИ-иноагентов, а 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Невзорова. Также сообщалось, что Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции журналиста в Россию, сообщив, что считает преследование по статье о «фейках» политически мотивированным.

В июне Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины.