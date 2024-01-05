Проявились подробности смерти режиссера «Алисы из страны чудес» Демидовой «Газета.Ru»: у режиссера Демидовой перед смертью случился приступ васкулита

У режиссера фильма «Алиса из страны чудес» Елены Демидовой, скончавшейся накануне, перед смертью случился приступ васкулита (аутоиммунное воспаление стенки сосудов — NEWS.ru), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на дочь режиссера Светлану. По ее словам, приступ затянулся, Демидову госпитализировали, и через несколько часов она скончалась.

Он (приступ — NEWS.ru) все никак не заканчивался. Мама переживала про кино, болеть ей некогда было. Ее ноги и сердце не понравились врачам. У меня ее забрали, а в пять часов мне позвонили, — цитирует издание дочь режиссера.

О смерти Демидовой ранее сообщила ее коллега Марина Разбежкина. Режиссер ушла из жизни в возрасте 59 лет. Демидова окончила МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «инженер», в 1997 получила образование историка в Воронежском государственном университете. Киношколу по специальности «режиссер» Демидова окончила в 2006 году. Известность Демидовой принесли такие картины, как «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и железный дракон».

До этого стало известно о смерти публициста и бывшего ведущего программы «Однако» на Первом канале Максима Соколова. О случившемся сообщила его супруга. Соколов скончался на 65-м году жизни.