Прояснилась ситуация с «пропавшим» в СИЗО экс-полковником Захарченко

Адвокат Валерия Туникова заявила, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко не покидал территорию московского специзолятора, называемого «Кремлёвским централом». Осуждённый на 12 лет коррупционер «пропал» почти сразу после прибытия в столицу из мордовской колонии.
Просто его ограничили в связи. Почему ограничили — не понятно, — цитирует адвоката «Московский Комсомолец».
Туникова добавила, что отправила запросы по этому поводу в разные инстанции, ответы пока не получены.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Захарченко проходит стандартный карантин в московском СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Он добавил, что, по его сведениям, Захарченко чувствует себя нормально.