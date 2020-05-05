Прояснилась ситуация с «пропавшим» в СИЗО экс-полковником Захарченко

https://static.news.ru/photo/66024db6-8e5a-11ea-b5b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Адвокат Валерия Туникова заявила, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко не покидал территорию московского специзолятора, называемого «Кремлёвским централом». Осуждённый на 12 лет коррупционер «пропал» почти сразу после прибытия в столицу из мордовской колонии.

Просто его ограничили в связи. Почему ограничили — не понятно, — цитирует адвоката «Московский Комсомолец».

Туникова добавила, что отправила запросы по этому поводу в разные инстанции, ответы пока не получены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Захарченко проходит стандартный карантин в московском СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Он добавил, что, по его сведениям, Захарченко чувствует себя нормально.