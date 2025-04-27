Проволочник — злейший враг картошки, способный уничтожить до 70% урожая. Но его можно победить! Вот пять методов защиты урожая, которых боятся проволочники. Больше никаких дыр в клубнях.
- Глубокая перекопка осенью — личинки окажутся на поверхности и замерзнут.
- Горчица и бобовые — посадите их рядом, проволочник ненавидит эти растения!
- Ловушки из картофеля — закопайте кусочки на 10 см, через пару дней соберите вредителей.
- Зола и луковая шелуха — добавьте в лунки при посадке, это отпугнет личинок.
- Кислотность почвы — проволочник любит кислую среду, внесите известь или мел.
Также помните: не сажайте картофель на одном месте больше 2 лет.
Попробуйте эти способы, спасите свою картошку перед посадкой. Иначе проволочник прогрызет клубни, а из-за его ходов урожай может сгнить и будет непригодным для хранения.
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