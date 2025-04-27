Проволочник боится этих методов: спасите картошку перед посадкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Проволочник — злейший враг картошки, способный уничтожить до 70% урожая. Но его можно победить! Вот пять методов защиты урожая, которых боятся проволочники. Больше никаких дыр в клубнях.

Глубокая перекопка осенью — личинки окажутся на поверхности и замерзнут. Горчица и бобовые — посадите их рядом, проволочник ненавидит эти растения! Ловушки из картофеля — закопайте кусочки на 10 см, через пару дней соберите вредителей. Зола и луковая шелуха — добавьте в лунки при посадке, это отпугнет личинок. Кислотность почвы — проволочник любит кислую среду, внесите известь или мел.

Также помните: не сажайте картофель на одном месте больше 2 лет.

Попробуйте эти способы, спасите свою картошку перед посадкой. Иначе проволочник прогрызет клубни, а из-за его ходов урожай может сгнить и будет непригодным для хранения.

Ранее стало известно, действительно ли подкормка из молока полезна для растений. Узнайте, куда лить и сколько.