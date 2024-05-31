«Провокация»: комитет по защите семьи высказался об «украинских» грамотах Комитет по защите семьи призвал создать образец грамот после скандала в Барнауле

После скандала с выдачей школьникам грамот с госсимволикой Украины к министру просвещения Сергею Кравцову обратился Комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства с призывом разработать типовые грамоты, следует из документа, который есть в распоряжении NEWS.ru. В комитете также подчеркнули, что подобные инциденты на фоне проведения СВО являются откровенной провокацией.

Речь идет о событиях, произошедших в одной из школ Барнаула 24 мая: там третьеклассников, проявивших себя в учебе, наградили грамотами, содержащими украинскую символику. При этом директор учреждения подтвердила факт инцидента — по ее словам, она действительно подписывала грамоты, но в процессе не обратила внимание на их оформление.

В комитете отметили, что подобные случая не единичны. Так, в августе 2022 года в детском садике №73 детям выдали грамоты с гербом Украины, а в декабре 2023 года в Хабаровске детям также вручили грамоты с украинской символикой.

Ранее директор школы в Барнауле, комментируя скандал с грамотами, заявила, что образцы были предложены и распечатаны родителями одного из учеников. Она добавила, что в тот же день извинилась перед всеми родителями.