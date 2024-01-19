Что известно о коте Твиксе, которого проводник выбросила из поезда на улицу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку, после того как проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург в Кирове во время стоянки выбросила из вагона кота по кличке Твикс. Какое наказание может грозить проводнице, нашли ли животное?

Когда это произошло, почему проводница выбросила кота

Про ситуацию с котом стало известно сегодня, 19 января, а сам инцидент произошел в поезде 11 января. Проводница на станции в Кирове выкинула кота на 30-градусный мороз.

Отмечалось, что это случилось в тот момент, когда его хозяйка уснула. Питомец выбрался из переноски и стал гулять по вагону. Проводница, не найдя хозяев, посчитала, что он беспризорный, и высадила его на ближайшей станции.

В Свердловской транспортной прокуратуре сообщили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта.

«Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по сведениям, опубликованным в СМИ, о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта», — сообщается на сайте надзорного органа.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что рассказала хозяйка кота Твикса о произошедшем

По словам Владиславы, хозяйки животного, инцидент случился ночью, когда все спали, поэтому она не заметила пропажи четвероногого.

«Мы не знаем, как Твикс выбрался из переноски. Может, кто-то помог, может, переноска не до конца была закрыта, может, это было ночью, поэтому этого никто не видел. Мы в поезд сели ночью, все спали. Утром проснулись, а кота уже нет. Мы его взяли, когда ему было полгода-год, с нами он уже года три. Он ласковый, он подойдет к каждому, не будет царапать, кусать. Подойдет ли он сейчас к чужим из-за стресса? А так он дружелюбный, если приманить едой, он подойдет», — рассказала она в беседе с NEWS.ru.

Женщина также пояснила, что обратилась с заявлением в РЖД, чтобы там разобрались в ситуации.

«Идут поиски, пока не нашли. У нас сейчас висит наше заявление к РЖД, идет расследование, результат неизвестен, мы им звонили, спрашивали, есть ли какие-то новости, пока ответа не дают, как они сказали, в течение 30 дней придет сообщение на почту либо позвонят лично», — подчеркнула россиянка.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какое наказание может грозить проводнице

Адвокат Дмитрий Рощин объяснил, что проводнице не грозит какой-либо ответственности, потому что в ее действиях не было злого умысла.

«Уголовного дела здесь быть не может, потому что нет какого-либо умысла. Причинение значительного ущерба по неосторожности, даже если кот стоит миллионы, — это не уголовная ответственность, а гражданско-правовая. Лишь умышленное причинение ущерба влечет ответственность. Самоуправства здесь тоже нет, проводница не допустила превышения должностных полномочий, наоборот, у проводника есть полномочия предпринимать меры по поддержанию порядка в вагоне», — сказал юрист в комментарии РИА Новости.

По мнению члена комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александра Толмачева, с сотрудниками РЖД необходимо провести профилактические беседы о том, как необходимо обращаться с домашними животными.

«Животное на борту любого транспортного средства — повод быть внимательным и хозяину, и персоналу. Получилось так, что владелица то ли уснула, то ли отвлеклась, а проводница после жалобы пассажиров выпустила кота на мороз. Пострадал домашний кот, который может погибнуть, если его не найдут волонтеры. Выводы: хозяева должны следить за своими питомцами и предупреждать персонал о хвостатых пассажирах; РЖД нужно провести беседы с сотрудниками, чтобы никто не обижал котиков», — заявил парламентарий в разговоре с NEWS.ru.

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