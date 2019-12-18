https://static.news.ru/photo/52fd075a-2173-11ea-979f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правобережный суд Магнитогорска принял решение отправить в колонию бывшего врача-травматолога, которая оформляла поддельные больничные за деньги.

По данным пресс-службы управления ФССП по Челябинской области, сначала женщину обязали выплатить штраф в 900 тысяч рублей, однако позднее было решено посадить её в тюрьму.

С экс-врача с момента возбуждения исполнительных производств взыскали примерно 230 тысяч рублей. При этом её неоднократно предупреждали о возможной замене наказания, но она тянула с исполнением приговора.

Хотя источник дохода, правда, неофициальный, у неё был — она без лицензии оказывала косметические процедуры и даже проводила операции. Продвигала бизнес в соцсетях и продолжала заниматься этим вплоть до ареста, — сообщили в ведомстве.

Судебный пристав-исполнитель не раз просил суд заменить наказание, но получал отказ из-за того, что осуждённая не являлась по повесткам.

В итоге бывшего врача объявили в розыск, доставили в суд и поместили под арест, передаёт 74.ru .

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