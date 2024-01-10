Оскандалившаяся провизор Диденко раскритиковала блогера Косенко Блогера Косенко осудила провизор Диденко, чей муж умер в бассейне со льдом

Фото: t.me/kosenkonasvyazi

Сергей Косенко

Фармацевтический блогер Катерина Диденко осудила блогера Сергея Косенко, который, предположительно, бросил в сугроб свою дочку-младенца, чтобы снять интересное видео. В Instagram (деятельность запрещена в РФ) Диденко выложила видео, в котором перечислила возможные последствия такого поступка. Также она предположила, что вместо ребенка в кадре могла быть очень аутентичная кукла.

Мог произойти синдром внезапной детской смерти, сотрясение мозга, перелом позвоночника, можно было налететь на металлические предметы, которые прячутся под снегом. Это младенец, который только начал учиться держать головку! Мой мозг отказывается думать, что это настоящий ребенок, но сходство стопроцентное, — сказала Диденко в ролике.

Пользователи Сети нашли примечательным, что сама Диденко стала известной в рунете, после того как ее муж скончался в бассейне с сухим льдом. Трагедия произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Блогер Екатерина Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка блогера Сергея Косенко. Отмечается, что также будет инициирован вопрос о выдаче мужчины, который проживает в США, российским властям.