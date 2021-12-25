Проверят на глаз: отмена техосмотра грозит новыми поборами с водителей

Отмена технического осмотра для личных автомобилей россиян рискует уже в следующем году обернуться всплеском коррупции на дорогах. Такое заявление сделали в союзе «ТехЭксперт» (включает около 500 организаций, проводящих техосмотр). Специалисты утверждают, что автомобилисты вскоре «сами будут просить вернуть прежний порядок», поскольку подвергнутся массовым проверкам со стороны инспекторов ДПС. Юристы склонны считать, что на смену одной коррупциоёмкой процедуре приходит другая.

«Докопаться до водителя»

Произошедшая отмена действующей процедуры технического осмотра автомобилей неизбежно породит коррупцию на дорогах, заявил NEWS.ru президент союза «ТехЭксперт» Сергей Зайцев. Он объяснил это тем, что начиная с марта следующего года инспекторы ГИБДД начнут активно пользоваться правом визуально осматривать машины на предмет технических неисправностей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что это означает? Да то, что инспектор может остановить любую машину и указать на то, что тормоза подозрительно скрипят, фара не так светит, стеклоочиститель неправильно работает... Собственно, с этого момента и начинается коррупционная цепочка, — пояснил Зайцев.

Он также напомнил, что в последние несколько лет МВД активно закупало средства диагностики технических неисправностей — вероятно, теперь они будут активно задействованы. Зайцев называет это «новой кормушкой».

Эксперт уверен, что в самое ближайшее время «начнутся крики автовладельцев, которые захотят вернуть прежнюю систему из-за махровой коррупции на дорогах».

24 декабря Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях. От данной процедуры будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд. Процедура сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырёх лет при их продаже и регистрации. Согласно одобренному закону, личный автотранспорт не подлежит техосмотру за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Глава одного из региональных операторов техосмотра, пожелавший сохранить инкогнито, рассказал NEWS.ru, что отмена процедуры фактически просто перераспределяет финансовые потоки. Он также выразил уверенность, что дорожные инспекторы будут пользоваться возможностью визуально проверять автомобили.

Никаких реальных проверок, конечно, не случится, однако всегда будет железная возможность докопаться до водителя. Действующая система, конечно, тоже кривая, поскольку её регулирование было завязано на представителей страховых компаний. Но новая окажется ничуть не лучше. Водители, которые сегодня так активно радуются отмене техосмотра, ещё не понимают, что их на самом деле ожидает.

Возможные побочные эффекты отмены процедуры подтверждают и юристы. Основатель адвокатского бюро «Законовед» Григорий Сарбаев полагает, что в реальности ТО проходили единицы.

Как проходили техосмотр в нашей стране, думаю, для всех не секрет. Его отмена — это признание абсолютной бесполезности в связи с максимальной коррупционностью данной процедуры, — заявил он NEWS.ru

Однако, продолжает эксперт, для ГИБДД оставили просто идеальную «лазейку» — внешний осмотр, теперь даже технический специалист не потребуется. По словам Сарбаева, намётанный глаз автоинспектора «безошибочно определит и то, что фара не так светит и что трещины на стекле закрывают обзор». К сожалению, весьма вероятно, что это лишь замена одной коррупционной процедуры на другую, констатировал адвокат.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее в Российском союзе автостраховщиков заявляли, что 80% автовладельцев ездят с купленной диагностической картой о прохождении техосмотра.

Обрушили бизнес

Возмущение и мрачные прогнозы представителей отрасли понятны. По оценкам «ТехЭксперта», теоретически из пяти тысяч операторов ТО в марте следующего готовы продолжить работу не более 10%. Получается, около 4,5 тысячи организаций уйдут с рынка.

Бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, входивший ранее в экспертный совет по транспорту при нижней палате парламента, пояснил NEWS.ru, что многие ранее поверили государству, набрали кредитов, чтобы закупить необходимое оборудование и начать бизнес. И вот сейчас они оказались не у дел.

Из 50 миллионов транспортных средств львиная доля — личные автомобили. Очевидно, что спрос на прохождение техосмотра упадёт в разы. К тому же сейчас даже оборудование продать сложно — кому оно теперь нужно? Для некоторых это был первый бизнес. Фактически людей бросили на произвол судьбы.

В последние два года реформа техосмотра действительно претерпела серьёзные изменения. В частности, многие операторы успели докупить аппаратуру — например, расширялись для приёма грузовых автомобилей, закупали тормозные стенды, ставили новое программное обеспечение.

Сейчас участники рынка пребывают в полном смятении. Некоторые признают, что система техосмотра в том виде, в котором она существовала до сегодняшнего дня, и вправду не выдерживает никакой критики. Однако её тотальную ликвидацию тоже считают неверной по ряду соображений: это и коррупционные риски, и вопрос безопасности.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению заместителя председателя Региональной ассоциации станций технического обслуживания Николая Янковского, заниматься проведением техосмотра должен каждый официальный сервис. Он же, по мнению эксперта, должен нести ответственность в случае ДТП по причине технической неисправности.

Заехал автомобиль на сервис, его осмотрели специалисты, внесли своё заключение в электронную систему. При этом сервисы необходимо наделить правом приостанавливать эксплуатацию транспортного средства. Сейчас же происходит так: приехал человек на станцию, мастер увидел, что на машине тормозной шланг треснут, а водитель отмахнулся — так пока поезжу, нет денег менять сейчас. Вот таких историй быть не должно, — заявил NEWS.ru Янковский.

При этом он подчеркнул, что норма, согласно которой ответственность за техническое состояние автомобиля несёт его владелец, в корне неверна. С тем же успехом, говорит собеседник издания, можно заставить пилота отвечать за исправность самолёта.

МВД уже давно мечтало вернуть процедуру, которую у министерства ранее отняли, напомнил в разговоре с NEWS.ru руководитель одного из техцентров в Поволжье Михаил Пальмов. По его словам, пока это «удалось наполовину».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Официально технический осмотр отменили, в реальности же соответствующие проверки начнутся на дорогах. Есть опасения, что этот бизнес окажется ещё более серым, нежели ранее, — указал Пальмов.

Сбудутся ли пессимистичные прогнозы участников отрасли — покажет время. Вполне возможно, что операция по отмене не любимой российскими автомобилистами процедуры станет не просто громким политическим пиар-ходом, но и большой головной болью.