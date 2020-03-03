https://static.news.ru/photo/8a453d9e-5d79-11ea-ab34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что пациентов с подозрением на коронавирус перевозят из столичной инфекционной больницы № 1 в больницу в Коммунарке.

Пациентов с подозрением на коронавирус уже начали перевозить в новую больницу в Коммунарке, — заявил собеседник РИА Новости.

В ведомстве ранее заявляли, что в больницу в Коммунарке будут отправлены пациенты с симптомами ОРВИ, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

29 февраля в столицу из Италии вернулся россиянин. Медики обнаружили у него коронавирус. Мужчина находится на лечении в инфекционной больнице. Выяснилось, что он контактировал с более чем с сотней людей. Все они были установлены и находятся под наблюдением врачей.

NEWS.ru писал, что 3 марта заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что анализы у всех госпитализированных показали отрицательные результаты.