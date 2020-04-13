Проверки пропусков вызвали затруднения на московских дорогах

https://static.news.ru/photo/4859400c-7d76-11ea-93f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция предупреждает о затруднённом движении на столичных дорогах из-за контроля пропусков для передвижения по городу.

Сообщение об этом появилось на сайте ГУ МВД. На данный момент москвичам выдали около 700 тыс. пропусков, заявки подали 702 344 человека.

Кроме того, в МВД сообщили, что с 15 апреля сотрудники ГИБДД начнут проверять наличие пропусков у водителей и пассажиров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нарушения правил использования цифровых пропусков в Москве, введённых в период действия режима всеобщей изоляции на фоне пандемии коронавируса, будут приводить к блокировке личных разрешений на передвижения по городу и области.

