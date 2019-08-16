https://static.news.ru/photo/b3a0bdf2-c027-11e9-bdc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила озвученные правозащитниками факты жестокого обращения с заключёнными в Санкт-Петербургском СИЗО-1, также известном как «Кресты-2». Ведомство проводило внеплановую проверку следственного изолятора.

По словам заместителя директора ФСИН Валерия Бояринева, были доказаны «факты избиений осуждённых, факты вымогательств денежных средств и факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения».

В СИЗО-1 имеются нарушения при содержании отдельных категорий лиц — как ранее отбывших наказание, так и впервые осуждённых, имеются огромные нарушения при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание, — цитирует Бояринева РИА Новости .

Он отметил, что сейчас в ведомстве «должны понять, как организовывались в Петербурге профилактика и обеспечение лиц, которые содержатся под стражей», а также разобраться, «почему вопросы и жалобы родственников осуждённых остались без рассмотрения».

Ранее, как писал News.ru, правозащитники заявили, что в изоляторе действуют три «пресс-хаты», где регулярно пытают заключённых. По их данным, администрация тюрьмы это поощряла.