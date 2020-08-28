Проверка по госпитализации Навального может продлиться до месяца

https://static.news.ru/photo/a7193aee-e9cc-11ea-b486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/Global Look Press

Доследственная проверка, которую российские правоохранительные органы проводят в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального, может продлиться до одного месяца — до 20 сентября. Это время может потребоваться для проведения необходимых исследований и экспертиз.

Проверка проводится транспортной полицией по Сибирскому федеральному округу. К настоящему времени осмотрены номер в гостинице Томска, где проживал Навальный, и участки местности по маршруту его передвижений. Полицейские проанализировали данные систем видеонаблюдения, изъяли свыше сотни предметов, которые могут служить доказательствами. Кроме того, проводится более 20 различных экспертиз, сообщает «Интерфакс».

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Соратники оппозиционера заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги из клиники Charité, куда позднее был доставлен Навальный, считают, что тот всё-таки был отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы, хотя конкретный яд пока определить не смогли. Исход болезни Навального пока остаётся неизвестным.

Как писал NEWS.ru, ряд СМИ предположили, что Навальный был отравлен веществом «Новичок». Однако один из его разработчиков опроверг эту версию. По его словам, от «Новичка» Навальный скончался бы в течение 10 минут. Кроме того, от яда мог пострадать не только он, но и окружающие, включая отравителя.