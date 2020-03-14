https://static.news.ru/photo/c053493a-660c-11ea-9d7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские тест-системы для определения коронавируса COVID-19 дают результат в максимально короткие сроки. Об этом проинформировали в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что разработаны два варианта диагностических наборов, которые основаны на молекулярно-генетическом методе исследования. Его использование даёт значительные преимущества, так как он обладает высокой чувствительностью и позволяет обнаруживать даже единичные копии вирусов.

Результат анализа можно получить уже через 2–4 часа, — сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Помимо этого, уточнили в ведомстве, тестирование на заболевание коронавирусом в России проводят всем, кто выезжал в страны, где зафиксированы случаи заболевания. Как писал NEWS.ru, тест-системы имеются во всех регионах страны.