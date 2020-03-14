Российские тест-системы для определения коронавируса COVID-19 дают результат в максимально короткие сроки. Об этом проинформировали в Роспотребнадзоре.
Там уточнили, что разработаны два варианта диагностических наборов, которые основаны на молекулярно-генетическом методе исследования. Его использование даёт значительные преимущества, так как он обладает высокой чувствительностью и позволяет обнаруживать даже единичные копии вирусов.
Результат анализа можно получить уже через 2–4 часа, — сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
Помимо этого, уточнили в ведомстве, тестирование на заболевание коронавирусом в России проводят всем, кто выезжал в страны, где зафиксированы случаи заболевания. Как писал NEWS.ru, тест-системы имеются во всех регионах страны.
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