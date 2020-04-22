Проверка цифровых пропусков переходит в автоматический режим в Москве

Цифровые пропуска с 22 апреля проверяются автоматически в Москве. Контролировать передвижение будут с помощью фотовидеокамер ПДД для тех, кто ездит на автомобиле, а также с помощью турникетов метро и валидаторов.
Перед поездкой с собой рекомендуется взять паспорт или другой документ, указанный при оформлении пропуска. Проверить наличие пропуска по-прежнему могут и полицейские,
Пользоваться общественным транспортом можно только при наличии карт «Тройка» или «Стрелка», социальной карты, проездного билета на месяц. Транспортная карта должна быть привязана к цифровому пропуску.
Сделать это нужно не позднее чем за пять часов до поездки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что QR-пропуска жителей Москвы и Московской области, которые не прошли первичную проверку, аннулируются. Чтобы внести корректные данные, необходимо оформлять новый электронный документ, предупредили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
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