Проверка цифровых пропусков переходит в автоматический режим в Москве

https://static.news.ru/photo/edcff0a8-8451-11ea-b88f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цифровые пропуска с 22 апреля проверяются автоматически в Москве. Контролировать передвижение будут с помощью фотовидеокамер ПДД для тех, кто ездит на автомобиле, а также с помощью турникетов метро и валидаторов.

Перед поездкой с собой рекомендуется взять паспорт или другой документ, указанный при оформлении пропуска. Проверить наличие пропуска по-прежнему могут и полицейские, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пользоваться общественным транспортом можно только при наличии карт «Тройка» или «Стрелка», социальной карты, проездного билета на месяц. Транспортная карта должна быть привязана к цифровому пропуску.

Сделать это нужно не позднее чем за пять часов до поездки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что QR-пропуска жителей Москвы и Московской области, которые не прошли первичную проверку, аннулируются. Чтобы внести корректные данные, необходимо оформлять новый электронный документ, предупредили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.