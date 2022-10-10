«Проверено тысячами»: психолог раскрыл способ победить боль от развода Психолог Шахов: пережить разрыв бывшим супругам поможет терапия

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После развода люди по-разному переживают нелегкое для них расставание, но зачастую справиться с болью от разлуки могут только совместные походы бывших супругов на терапию, рассказал РИАМО социальный психолог Александр Шахов. Если не проработать ситуацию со специалистом, ее последствия могут негативно отразиться на жизни даже после 20 лет после расставания, подчеркнул он.

Обесценивание, советы и перекладывание ответственности на самого страдающего — это плохие способы поддержки. Единственный эффективный путь избавления от боли — проработать ситуацию со специалистом. Все остальное не работает — проверено тысячами людей. Боль притупляется, прячется где-то внутри, но и через 10, и даже через 20 лет может влиять на нашу жизнь, — пояснил специалист.

При этом Шахов заметил, что развод всегда воспринимается бывшей семейной парой как тяжелая травма, особенно в тех случаях, когда в действительности чувства еще не охладели. В таких случаях вполне нормально испытывать душевную боль после расставания, уверен он.

Торопиться избавиться от болезненных переживаний не нужно, считает эксперт, поскольку они являются лишь симптомом. Прежде чем принимать какие-то необходимые меры, стоит в первую очередь разобраться в причинах такой реакции.

Какие эмоции причиняют вам боль? Печаль, тревога, отчаяние, разочарование? Все это разные эмоции, и с ними нужно по-разному работать. Выявить настоящую причину — самый сложный и самый важный этап. Самостоятельно это сделать практически невозможно. Когда человек страдает, его мозг затуманен и не способен на объективную оценку, — отметил Шахов.

Он добавил, что нередко способы избавиться от подобных душевных страданий мужчины ищут в алкоголе, а женщины после развода заедают стресс. Однако, как правило, это не выход из сложившейся ситуации и ощутимой пользы от этого нет.

Психологи Мария Дарбаева и Александра Малахова ранее рассказали, что легенда о том, что любовь живет три года, имеет научное обоснование. Примерно столько длится романтическая фаза, которая чаще всего заканчивается расставанием. По словам специалистов, идиллия, характерная для начала отношений, не может сохраняться всю жизнь.