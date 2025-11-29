Проверено на мужчинах, вердикт «вкусно»: готовим мужской салат «Обжорка» с говядиной и грибами — простой рецепт с мясом

Проверено на мужчинах, вердикт «вкусно»: готовим салат «Обжорка» с говядиной и грибами — простой рецепт с мясом. Сытный, ароматный и питательный. Идеально к ужину после работы или к дружеским посиделкам с пивом. Готовится — проще некуда! Этот салат не стыдно подать и на праздничный стол — исчезает мгновенно!

Берем: говядина отварная — 250 г, шампиньоны свежие — 250 г, лук репчатый — 2 головки, огурцы маринованные — 2 шт., морковь по-корейски — 100-150 г, соль, перец, майонез.

Говядину отвариваю до мягкости, остужаю и разбираю на тонкие волокна или режу соломкой — так она лучше пропитается. Шампиньоны режу соломкой и обжариваю с луком до румяной корочки — этот аромат сводит с ума! Огурцы нарезаю тонкой соломкой, морковь беру готовую, острую. Все ингредиенты соединяю в миске, слегка солю и перчу, заправляю майонезом. Даю настояться 15-20 минут — чтобы вкусы «поженились».

Секрет: если хотите пикантности, добавьте в заправку чайную ложку горчицы или хрена.

