День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 10:00

Проверено на мужчинах, вердикт «вкусно»: готовим мужской салат «Обжорка» с говядиной и грибами — простой рецепт с мясом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Проверено на мужчинах, вердикт «вкусно»: готовим салат «Обжорка» с говядиной и грибами — простой рецепт с мясом. Сытный, ароматный и питательный. Идеально к ужину после работы или к дружеским посиделкам с пивом. Готовится — проще некуда! Этот салат не стыдно подать и на праздничный стол — исчезает мгновенно!

Берем: говядина отварная — 250 г, шампиньоны свежие — 250 г, лук репчатый — 2 головки, огурцы маринованные — 2 шт., морковь по-корейски — 100-150 г, соль, перец, майонез.

Говядину отвариваю до мягкости, остужаю и разбираю на тонкие волокна или режу соломкой — так она лучше пропитается. Шампиньоны режу соломкой и обжариваю с луком до румяной корочки — этот аромат сводит с ума! Огурцы нарезаю тонкой соломкой, морковь беру готовую, острую. Все ингредиенты соединяю в миске, слегка солю и перчу, заправляю майонезом. Даю настояться 15-20 минут — чтобы вкусы «поженились».

Секрет: если хотите пикантности, добавьте в заправку чайную ложку горчицы или хрена.

Ранее мы готовили капустный салат с крабовыми палочками. Все кто пробовал — влюбились. Простой рецепт на Новый год и любое застолье.

Проверено редакцией
салаты
мужчины
Новый год
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
В ГД ответили, останется ли Зеленский при власти после отставки Ермака
Кадры с латвийским истеблишментом больше нельзя выкладывать в Сети
Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Назван топ-3 самых враждебных к России западных политиков
Легионер «Спартака» хочет покинуть клуб из-за жены
Пирожные «Снежные хлопья» — готовлю на Новый год без выпечки за 10 минут
Стало известно, в чем обвинили миллиардера Сулейманова
Юрист озвучила, сколько денег направят на компенсацию сгоревших вкладов
Стало известно, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
Сама нежность: праздничные канапе с креветками за 20 минут
Названа причина, по которой США просили Зеленского уволить Ермака
Ветеринар рассказал самый действенный способ спасти проглотившую яд собаку
В Подмосковье задержали завербованного Украиной террориста
Выражение «Эффект Долиной» может попасть в словари
В США раскрыли, от чего отказался Уиткофф в переговорах с Европой
На Сахалине задержан главный инженер после трагедии на стройке
Всемирный день секса 30 ноября: история и идеи для празднования
В Кремле объяснили зазор в расписании Орбана во время визита в Москву
Печатный отчет о встрече Путина и Трампа на Аляске шокировал ЕС
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.