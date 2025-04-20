Проверенные хитрости быстрой уборки — тратим в 2 раза меньше времени

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Уборка не любит медлительных, а вы не любите уборку? Эти проверенные лайфхаки помогут навести порядок в разы быстрее, оставив время для приятного отдыха!

Начните с самого важного — поставьте таймер на 20 минут. Это создаст эффект дедлайна. Сначала собирайте вещи по комнате, раскладывая их по местам, а уже потом беритесь за пылесос и тряпку.

Для быстрого мытья полов добавьте в ведро с водой 1 ст. л. соли — она усилит действие моющего средства. Пыль с мебели вытирайте влажными салфетками для электроники — они не оставляют разводов и собирают даже мелкие частицы. Зеркала и стекла блестят, если протереть их газетой с уксусным раствором (1:1 вода и уксус).

В ванной используйте старую зубную щетку для труднодоступных мест. А чтобы сантехника блестела, нанесите на ночь пасту из соды и перекиси водорода, утром просто смойте.

Важный совет: храните все чистящие средства в одной переносной корзине — так вы не будете тратить время на их поиски. И помните — лучше частая быстрая уборка, чем редкая генеральная!

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