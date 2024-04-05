Власти решили упорядочить проведение контрольных работ в школах Рособрнадзор сообщил о регламентации контрольных работ в школах

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Проведение контрольных работ в школах теперь будет регламентироваться на федеральном уровне, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, отныне образовательные учреждения должны будут согласовывать все, что выбивается из установленных графиков. Постановление правительства выйдет в ближайшие дни, добавил он.

На днях выйдет постановление правительства, которое регламентирует проведение на федеральном уровне контрольных работ. И все, что проводят регионы, они обязательно будут согласовывать на федеральном уровне. И мы здесь дадим экспертное заключение, есть ли необходимость в проведении этих процедур, — рассказал Музаев.

Ранее стало известно, что пересдача одного из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы в 2024 году будет организована 4 и 5 июля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что для реализации нового порядка не потребуется дополнительных законодательных изменений. При этом глава правительства отметил, что выбор даты является одним из важнейших решений в образовательной сфере.