Проведение исследований на МКС согласовано до 2030 года Борисов заявил об успешном согласовании исследований на МКС с партнерами

Фото: Андрей Борисенко/Роскосмос

Проведение исследований на борту Международной космической станции (МКС) было успешно согласовано, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов в ходе своего выступления на просветительском марафоне. По его словам, которые приводит РИА Новости, вопрос обсуждался с иностранными партнерами. Исследования согласованы до 2030 года.

Есть планы по использованию ее [станции] и после 2030 года, а 2030 год сегодня — та вешка, когда согласовано с нашими коллегами по этому международному проекту, — заявил Борисов.

При этом руководитель госкорпорации подчеркнул, что после 2030 года коллеги России по МКС могут начать использовать станцию в качестве туристического объекта. Российский сегмент же будет отстыкован и затоплен в соответствии со всеми установленными нормами. В качестве альтернативы МКС будет использоваться Российская орбитальная станция (РОС). По словам Борисова, все больше стран мира заинтересованы в том, чтобы использовать ее возможности.

Президент России Владимир Путин ранее поручил Роскосмосу и Агентству стратегических инициатив изучить вопрос создания космических аппаратов, предназначенных для полетов на низких орбитах. Поручение главы государства должно быть исполнено до 1 декабря, ответственными за выполнение назначены глава госкорпорации Юрий Борисов и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Юрий Борисов ранее прокомментировал итоги миссии «Луна-25», завершившейся крушением аппарата. По его словам, специалисты Роскосмоса планируют повторить миссию по посадке устройства на Южный полюс спутника Земли. Предполагается, что это произойдет в 2025 или 2026 году.