Протокол за нарушение дистанции впервые в РФ составили на журналиста

https://static.news.ru/photo/9adbff8e-7b0c-11ea-8fc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские составили первый в России протокол за несохранение дистанции от других граждан более одного метра в отношении журналиста из Подмосковья Романа Иванова.

Корреспонденту вменяют нарушение статьи 19.3 («Невыполнение требований полиции о сохранении дистанции в 1 метр от других граждан») и части 2 статьи 6.3 КоАП («Несохранение дистанции от других граждан более 1 метра»), сообщил «Интерфаксу» адвокат правозащитной организации «Апология протеста» Леонид Соловьёв.

По его словам, это административное дело — первое в РФ, заведённое по обстоятельствам, связанным с нарушением социальной дистанции в условиях распространения коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что десять человек оштрафованы в Москве за нарушение режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. В постановлениях указано, что они отошли на расстояние более ста метров от места проживания. Однако в указе мэра столицы такого запрета нет. Штрафы составили 15 тысяч рублей, а заседания прошли до 8 апреля, когда председатель правительства России Михаил Мишустин разрешил московским полицейским составлять на нарушителей протоколы по столичным законам, а не по федеральному КоАП. Суммы штрафов благодаря этому существенно снизились — до 4-5 тысяч рублей.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,6 млн человек, погибли свыше 95,7 тысячи, выздоровели 358 тысяч.

В России на 10 апреля зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.