Протокол Санбоя, танец Пугачевой, возвращение Смирновой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Социальные сети

Андеграундный исполнитель Пророк Санбой ответит перед судом за очередь на свой концерт, дрон ВСУ атаковал мост под Самарой, экс-солистка труппы Большого театра Ольга Смирнова не намерена возвращаться в Россию до конца конфликта с Украиной, в Сети отреагировали на новое видео Аллы Пугачевой — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

За что задержали Пророка Санбоя?

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции сорвали концерт андеграундного исполнителя и блогера Геннадия Чернецова, более известного как Пророк Санбой. Юбилейное выступление музыканта проходило в клубе Action Club.

Артист вместе с вещами покинул заведение в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Причины задержания Чернецова не назывались. Как рассказал директор клуба, полиция объяснила визит тем, что зрители стояли слишком кучно и мешали проезду. По словам самого музыканта, он не занимается политикой и во время концерта пел любовные песни.

«Не знаю, за что [задержали]. Я политикой не занимаюсь. Любовные песни пел», — объяснил певец.

Позже выяснилось, что мероприятие сорвали после анонимного сообщения в полицию о якобы имевших место антивоенных лозунгах на мероприятии. При этом протокол на артиста был составлен из-за длинной очереди на концерт.

Накануне неизвестный позвонил в полицию, представившись блогером, и утверждал, что концерте Пророка Санбоя произошла драка и убили девушку. Позднее прибывшие в петербургский клуб сотрудники правоохранительных органов доставили артиста в отделение полиции и отпустили после объяснений. Спустя сутки музыканту вменили статью об организации массового пребывания граждан, что повлекло нарушение порядка.

Как объяснили изданию «Фонтанка» в клубе, изначально жалоба в полицию поступила именно на толпящихся перед входом людей. Звонок от анонима уже был позже.

«Просто неудачная организация и массовое скопление людей на Лиговском проспекте, что смутило граждан и доставило неудобства и дискомфорт. Соответственно, первоначально заявка была на это, — сказал представитель Action Club Эммануил Симонов. — Была допущена ошибка, а провокацию полиция даже не рассматривает. Все всё поняли и сделали выводы».

Фото: vk.com/chernetsov69 Геннадий Чернецов (Пророк Санбой)

Кого пытались атаковать дроны ВСУ под Самарой?

Взрыв произошел на железнодорожном мосту на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области. По данным Telegram-канала Baza, злоумышленники хотели подорвать опору конструкции.

По словам местных жителей, они слышали взрыв около шести утра по местному времени. Как выяснил Telegram-канал Mash, металлоконструкции моста получили повреждения, бетонные опоры и рельсы остались целы.

В регионе был объявлен план «Загорск», который используется для информирования об угрозе безопасности, учебных или контрольных мероприятиях. Оперативные службы работают на месте ЧП. Специалисты оценивают несущую способность моста. Несколько поездов были задержны из-за инцидента. В Минобороны России не комментировали это сообщение.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что спецслужбы Украины этой атакой продемонстрировали профнепригодность. Он отметил, что ответственность за попытку подрыва железнодорожного моста уже официально взяла на себя украинская разведка. По его словам, серьезного урона инфраструктуре эта «бесполезная диверсия» не нанесла, жертв и пострадавших нет.

«Ответственность за эту бесполезную по сути диверсию уже официально взяла на себя украинская разведка: какого-либо серьезного урона инфраструктуре не нанесено, жертв и пострадавших нет. Спецслужбы противника продолжают демонстрировать свою профнепригодность», — написал он в Telegram.

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя инцидент, отметил, что мосты — это критическая инфраструктура, нуждающаяся в особой охране.

«По теракту в Самаре. В очередной раз приходится констатировать, что никаких границ и красных линий у противника нет. И он действует исключительно исходя из возможностей. В том числе тех, которые мы предоставляем сами», — написал журналист в соцсетях.

По его словам, необходимо взять под охрану каждый мост в стране. Также он считает необходимым уничтожить транспортную инфраструктуру противника.

Вечером 4 марта было возбуждено уголовное дело о диверсии после ЧП на железнодорожном мосту, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Следственным отделом УФСБ России по Самарской области по факту повреждения моста возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 281 УК РФ «Диверсия», — сообщили в ведомстве.

Почему солистка труппы Большого театра не хочет возвращаться в Россию?

Бывшая солистка труппы Большого театра Ольга Смирнова заявила, что возвращение в Россию до конца конфликта с Украиной невозможно. Об это балерина сказала в интервью Le Monde. Артистка объяснила, что в стране, где «нет свободы», ей придется отказаться от своих слов, чего она делать не хочет. Смирнова покинула РФ в марте 2022 года, выступив против начала военной операции. Сейчас она работает в Национальном балете Нидерландов.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Ольга Смирнова

«Я не вижу возможности вернуться в Россию, пока идет противостояние, это заставит меня отказаться от своих слов, а я не хочу этого делать. У меня нет выбора. Я не вернусь в Россию, где нет свободы. Конечно, я люблю свою страну, меня воспитывали в духе гордости за великую культуру и спортивные достижения России, но сегодня в ней господствует культ смерти», — сказала Смирнова.

Балерина призналась, что семья не поняла ее решения, а с бывшими коллегами она почти не говорила. Смирнова отметила, что никогда не встречала ненависти в других странах, но выразила сожаление из-за того, что есть примеры отмены русской культуры.

«Художественная жизнь в России сейчас очень изолирована. Танцоры больше не могут путешествовать. Это очень болезненный процесс. Когда я была частью Большого театра, он был очень открыт для обменов и сотрудничества и в нем кипела артистическая жизнь. Это было замечательное время», — говорит она.

С момента отъезда из страны балерина не делала каких-либо громких политических заявлений.

«Мое мнение не изменилось и я продолжаю делать то, что могу, например, собирать деньги для украинских танцоров в Киеве, которые страдают от этой ситуации. <...> Но я больше не участвую в дискуссиях о войне в социальных сетях», — заявила Смирнова.

17 марта 2022 года прима-балерина Государственного академического Большого театра Ольга Смирнова приняла решение уйти из театра. Артистка уехала из России, чтобы продолжить карьеру в Нидерландах. В начале марта танцовщица опубликовала пост в своем Telegram-канале с критикой спецоперации России на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда предложил деятелям культуры, которые критикуют спецоперацию РФ на Украине, покинуть свои должности в госучреждениях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вячеслав Володин

Как в Сети отреагировали на танец Пугачевой под украинскую песню?

Уехавшая из России певица Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях видео с палубы яхты во время морской прогулки. Примадонна сняла себя на фронтальную камеру. На видео артистка широко улыбается и пританцовывает, глядя в объектив.

«Круто отгуляли первое воскресенье весны! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников. Живем дальше! Не беспокойтесь за меня!» — подписала ролик Примадонна, сопроводив пост 12 эмодзи желтых цветов в виде ромашек.

Подписчики певицы выяснили, что на фоне играет украинская народная песня. Композиция под названием «Ой, на горе два дуба» рассказывает о казаке, повстречавшем девушку в дубовой роще.

В комментариях к посту пользователи разделились на два лагеря. Больше всего лайков набрали сообщения, в которых Пугачеву критикуют за выбор композиции.

«То же самое, если б вышла под фашистский гимн», — возмутилась пользовательница Сети.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

«Опять скрипит потертое седло», — сыронизировала другая.

«Как сказано в Библии: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят», — ответили ей в комментариях.

Некоторым россиянам не понравился внешний вид артистки. Пользователи обратили внимание на изменения во внешности артистки.

«Это не Пугачева, на нее вообще не похожа, разыгрывают», — сомневается одна из комментаторш.

«А фильтров-то сколько наложили. Ну и правильно! Неузнаваемая. Ужас. Не надо так близко себя снимать, не пугайте людей», — призвала другая.

«Прямо как на метле скачет», — отметила третья.

Нашлись и те, кому видео Примадонны понравилось. Жители Украины расценили ролик как поддержку и поблагодарили артистку.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

«Восхитительная женщина. Музыкальное сопровождение очень хорошее», — считает поклонница Примадонны.

«Круто, а музон-то украинский. Очень рада видеть Вас в хорошем здравии», — написала одна из фанаток певицы.

«Спасибо за поддержку, Алла Борисовна! Ты, как всегда, красавица!» — отметил другой поклонник, сопроводив сообщение синим и желтым сердечками.

Часть пользователей решила отказаться от «новой» Пугачевой, но сберечь воспоминания о ней «прошлой» и ее творчестве.

«Песни Ваши старые любим, а Вас новую и не вспоминаем», — написала одна из пользовательниц.

«Если даже она, но это уже не та Пугачева, которую знали. Было и прошло», — сожалеет другая.

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