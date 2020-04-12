Протокол о нарушении режима изоляции ребёнком будут составлять на родителей

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков расскзаал о штрафах за нарушение режима самоизоляции в городе. По его словам, административные протоколы за нарушение ребёнка будут составлять на имя родителей.
Такое правило принято, так как официальными представителями несовершеннолетних являются родители,
Как писал NEWS.ru, ранее Данчиков назвал молодёжь, подростков и людей среднего возраста основными нарушителями режима самоизоляции. Только в субботу, 11 апреля, в столице задержали более 1,3 тысячи человек.
Режим самоизоляции заработал в Москве с 28 марта, когда в стране начались нерабочие дни. Власти запретили жителям покидать дома без необходимости, с 1 апреля заработали штрафы за нарушение самоизоляции.
Число заражённых в Москве превысило 10 тысяч человек к 12 апреля.
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