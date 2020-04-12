Протокол о нарушении режима изоляции ребёнком будут составлять на родителей

https://static.news.ru/photo/ee10ace8-7cc6-11ea-8a1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков расскзаал о штрафах за нарушение режима самоизоляции в городе. По его словам, административные протоколы за нарушение ребёнка будут составлять на имя родителей.

Такое правило принято, так как официальными представителями несовершеннолетних являются родители, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Данчиков назвал молодёжь, подростков и людей среднего возраста основными нарушителями режима самоизоляции. Только в субботу, 11 апреля, в столице задержали более 1,3 тысячи человек.

Режим самоизоляции заработал в Москве с 28 марта, когда в стране начались нерабочие дни. Власти запретили жителям покидать дома без необходимости, с 1 апреля заработали штрафы за нарушение самоизоляции.

Число заражённых в Москве превысило 10 тысяч человек к 12 апреля.