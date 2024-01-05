Протоиерея Уминского отстранили от служения после интервью Венедиктову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Протоиерея Алексея Уминского отстранили от служения и сняли с расточительства в московском храме Троицы в Хохлах, сообщил в Telegram-канале бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По информации журналиста, это произошло после того, как священнослужитель РПЦ дал ему интервью, в котором призвал россиян не посещать церкви, где во время божественной литургии произносят молитву за победу русского воинства.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», вместо Уминского настоятелем храма назначили протоиерея, ведущего телеканала «Спас» Андрея Ткачева, который в 2014 году переехал с Украины в Россию. Он называл Украину «квазигосударством», и в прошлом году его внесли в санкционный список.

Также сообщается, что в конце декабря с настоятельства в храме Успения Пресвятой Богородицы в Москве сняли Владимира Лапшина, служившего в церкви с 1996 года. На его место назначили Иоанна Грузинова. Московская епархия РПЦ пока не комментировала эту информацию.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что национальная идея России заключается в искренней любви и преданности Родине. В этом контексте он добавил, что единая идеология стране не нужна.